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DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı

DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı
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Kırşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 2 şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen I.M.A.Q., Y.A.Y.A. ve M.N. isimli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler I.M.A.Q. ve Y.A.Y.A. hakkında ise adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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