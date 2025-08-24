Kırşehir'de Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de çıkan kavgada husumetlisi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan E.Ç. (24) ile F.D. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla F.D.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi E.Ç. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR