Kırşehir'de Bıçaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli ve arkadaşı tutuklandı.

Olay, Bağbaşı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen F.D. (18) ile E.Ç. (24) arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyüdüğü olayda E.Ç., F.D.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan ve E.Ç.'nin arkadaşı olduğu belirlenen H.K. da gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan inceleme sonrasında her 2 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR