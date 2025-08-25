Kırşehir'de Bıçaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de Bıçaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı
Kırşehir'de, aralarında husumet bulunan iki genç arasında çıkan tartışma sonucu bir genç bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Kırşehir'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli ve arkadaşı tutuklandı.

Olay, Bağbaşı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen F.D. (18) ile E.Ç. (24) arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyüdüğü olayda E.Ç., F.D.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan ve E.Ç.'nin arkadaşı olduğu belirlenen H.K. da gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan inceleme sonrasında her 2 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
