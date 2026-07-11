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14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı
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Kırşehir'de Jandarma ekipleri, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A.'yı operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kırşehir'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay araması bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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