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13 yaşındaki 2 çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün yargılanması sona erdi

13 yaşındaki 2 çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün yargılanması sona erdi
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Samsun'da kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki iki kız çocuğuna çarpan kamyonet sürücüsü, adli tıp raporunda çocukların asli kusurlu bulunmasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza 120 bin lira para cezasına çevrildi.

Samsun'da yaya olarak kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki 2 kız çocuğuna çarparak ölümüne sebep olan araç sürücüsü 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda kazada hayatını kaybeden kız çocuklarının asli kusurlu olduğu tespit edildi.

Kaza, 30 Eylül 2025 akşamı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Yılmaz (20) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Rabia Kaynar (13) ile Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise KGS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından sürücü Sultan Ahmet Yılmaz gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, kızların yayalara kırmızı ışık yanarken yolu karşıya geçmeye çalıştıkları ve kazada asli kusurlu oldukları, kamyonet sürücüsünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Sanık yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında dava dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek kazada küsur durumunun yeniden tespit edilmesi istendi. Bugün görülen davanın son duruşmasında İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Üst Kurulundan gelen rapor okundu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre kazada ölen kızlar kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek istedikleri için asli kusurlu, sürücünün ise tali kusurlu olduğu açıklandı.

Kızların aileleri, sürücünün cezalandırılmasını talep etti. Sürücü Sultan Ahmet Yılmaz ise, "Ben bilerek şerit ihlali yapmadım. Frene bastığım için araç kaydı. Üzgünüm" diye son sözünü söyledi.

Mahkeme heyeti Yılmaz'ı, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sürücünün sabıkasız olmasından dolayı cezayı 3 yıl 4 ay hapis cezasına indirerek, hapis cezasını da 120 bin lira para cezasına çevirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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