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Kırmızı Işık İhlali Sonucu Yaya Ağır Yaralandı

Kırmızı Işık İhlali Sonucu Yaya Ağır Yaralandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Kuşadası-Söke çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 09 DS 932 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hamid B. isimli yaya ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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