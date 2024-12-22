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Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kamyonet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı

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Bursa'da bir kamyonet, kırmızı ışıkta geçerek dereye uçan otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin çarptığı otomobil dereye savruldu, 2 kişi yaralandı

-Kırmızı ışıkta geçince dereye uçtu : 2 yaralı

BURSA - Bursa'da bir kamyonet, kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle dere kenarına uçan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Ö., idaresindeki 16 KNR plakalı kamyonet anayolda kırmızı ışık ihlali yapan Sezgin B., yönetimindeki 16 BCN plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, dere kenarına uçtu. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki Gülçin B., için çevredekiler yardıma koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtan çıkardığı yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatılırken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kamyonet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
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