Yılbaşına özel Kırklareli'nde geniş çaplı polis denetimi

Kırklareli'nde yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Kent merkezi başta olmak üzere ilçe girişleri, ana arterler, eğlence mekanlarının bulunduğu noktalar ve uygulama alanlarında yapılan denetimlerde polis ekipleri yoğun mesai harcadı. Uygulamalarda araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı, alkol denetimleri ve evrak kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimler artırılırken, yılbaşı gecesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflendi.

Denetimler sırasında vatandaşlarla da sohbet eden polis ekipleri, yeni yıl temennilerini ileterek trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan uygulamalarla kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların yeni yıla güvenli şekilde girmesi amaçlandı.

Yılbaşı denetimleri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, polis ekiplerinin katılımıyla gece boyunca aralıksız devam etti. - KIRKLARELİ