Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahısların ikametlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 239 adet sentetik ecza, 30,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 23,29 gram metamfetamin, 5 adet extasy, 0,49 gram esrar, 5 adet payp ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 260 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ