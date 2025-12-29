Haberler

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve yaklaşık 6 bin 260 TL ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahısların ikametlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 239 adet sentetik ecza, 30,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 23,29 gram metamfetamin, 5 adet extasy, 0,49 gram esrar, 5 adet payp ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 260 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Önceki yaptıklarını unutun! Söyledikleriyle ülkeyi yine karıştırdı