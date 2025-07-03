Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Lüleburgaz, Babaeski ile Vize ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla sera kurduğu tespit edilirken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çadır ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ