Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, tüfek ve 815 lira ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda uyuturucular ağılda bulundu. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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