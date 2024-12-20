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Kırklareli'nde Treniyle Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırklareli'nde Treniyle Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yük treni ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekipler minibüsün raydan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kırklareli'nde yük treni ile işçi servisini taşıyan minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan ekipler raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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