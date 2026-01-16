Haberler

Lüleburgaz'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin şarampara yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü M.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampara yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Lüleburgaz Şehir Mezarlığı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 34 BB 2363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
