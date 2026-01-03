Pınarhisar'da otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pınarhisar ilçesi Poyrazı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. kontrolündeki 39 AJ 310 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından takla atan araç, yol ortasında durabildi.

Kazada araçta bulunan sürücü dahil 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası araçta oluşan ağır hasar, kazanın boyutunu gözler önüne sererken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ