Haberler

Pınarhisar'da otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Pınarhisar'da otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyerlere çarptı ve takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralıların durumu iyi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pınarhisar ilçesi Poyrazı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. kontrolündeki 39 AJ 310 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından takla atan araç, yol ortasında durabildi.

Kazada araçta bulunan sürücü dahil 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası araçta oluşan ağır hasar, kazanın boyutunu gözler önüne sererken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla

Tarihi soygunda vurgun, 100 milyon eurodan fazlaymış
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı

2 ilde görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı