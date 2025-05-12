Kırklareli'nde Trafik Kazalarındaki Üzücü Rakamlar Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz yıl ki Kırklareli'ndeki trafik kazalarının verilerini açıkladı. Açıklanan veriye göre bin 77 kaza gerçekleşirken 43 kişi hayatını kaybetti, bin 739 kişi yaralandı.

TÜİK 2024 yılı trafik kazalarına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan veriye göre Türkiye'de geçen yıl ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası yaşandığı bildirildi. Türkiye'de yaşanan kaza verisine göre Kırklareli 1077 ile 58. sırada yer adı.

Kazalarda 22'si olay yerinde, 20'si ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra hayatını kaybederken bin 739 kişi yaralandı. - KIRKLARELİ