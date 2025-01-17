Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 266 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 266 sürücüye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 24 bin 248 aracı kontrol etti. Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 266 sürücülere cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ