Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 266 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 266 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 24 bin 248 araç kontrol edildi ve 266 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 266 sürücüye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 24 bin 248 aracı kontrol etti. Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 266 sürücülere cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
img

Kızılcık Şerbeti kadrosuna bomba transfer!
img

Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Gerçekleşirse bir ilk olacak: Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyükleri heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.