Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 266 Sürücüye Ceza
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 24 bin 248 araç kontrol edildi ve 266 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 266 sürücüye işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 24 bin 248 aracı kontrol etti. Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 266 sürücülere cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ