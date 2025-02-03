Kırklareli'nde Sahte Polis Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde kendi polis olarak tanıtan ve altınları isteyen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde yaşayan bir kişiyi telefonla arayarak polis olarak tanıtan ve altınlarını almak isteyen kişiler olduğunu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler olayın şüphelisi A.Y. altınları almak için geldiği esnada, diğer şüpheli şahıs E.A. olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada araç içerisinde yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Diğer şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ