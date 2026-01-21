Haberler

Kırklareli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kırklareli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Babaeski-İstanbul otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otoyolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski- İstanbul otoyolunun yaklaşık 14'üncü kilometresinde 57 ACE 861plakalı otomobil ile 59 AEG 761 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hasar alan araçlardaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
