Kırklareli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otoyolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski- İstanbul otoyolunun yaklaşık 14'üncü kilometresinde 57 ACE 861plakalı otomobil ile 59 AEG 761 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hasar alan araçlardaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ