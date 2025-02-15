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Kırklareli'nde Otluk Alanda Yangın: 200 Dekar Zarar Gördü

Kırklareli'nde Otluk Alanda Yangın: 200 Dekar Zarar Gördü
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Kırklareli Kavaklı beldesinde çıkan yangında 200 dekar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü. Yangına itfaiye ve diğer kuruluşlar müdahale etti.

Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangında 200 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren yangında 200 dekar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yangın çalışmalarını yerinde takip etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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