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Kırklareli'nde Ölü Köpek ve Kuzu Bulundu, Soruşturma Başlatıldı

Kırklareli'nde Ölü Köpek ve Kuzu Bulundu, Soruşturma Başlatıldı
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Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde 6 köpek ve bir kuzu, Vize ilçesinde ise 5 köpek ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için köpekler İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Yaralı 3 köpek ise tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde 11 köpek ve bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde 6 köpek ve bir kuzu, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde ise 5 köpek ölü bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için köpekler İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Çakıllı beldesinde yaralı olarak bulunan 3 köpek ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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