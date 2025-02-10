Kırklareli'nde Ölü Köpek ve Kuzu Bulundu, Soruşturma Başlatıldı
Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde 6 köpek ve bir kuzu, Vize ilçesinde ise 5 köpek ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için köpekler İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Yaralı 3 köpek ise tedavi altına alındı.
Kırklareli'nde 11 köpek ve bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde 6 köpek ve bir kuzu, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde ise 5 köpek ölü bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için köpekler İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Çakıllı beldesinde yaralı olarak bulunan 3 köpek ise tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa