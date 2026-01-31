Haberler

Lüleburgaz'da kezzaplı saldırı iddiası paniğe sebep oldu

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çay ocağında çıkan tartışmada, bir pavyon çalışanının işletme sahibine kezzapla saldırdığı, olayda 3 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çay ocağında yaşandığı öne sürülen kezzaplı saldırı iddiası, kentte paniğe sebep oldu.

İddiaya göre, Lüleburgaz'da İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, işletme sahibi ile pavyonda çalışan genç arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından işletmeden ayrıldığı öne sürülen pavyon çalışanının, bir süre sonra tekrar gelerek işletme sahibine kezzapla saldırdığı ve 3 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği, yaralıların ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili adli sürecin sürdüğü ve iddiaların araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
