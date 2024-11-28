Kırklareli'nde Gemide Rahatsızlanan Personel Hastaneye Kaldırıldı
Kırklareli'nin İğneada beldesinde bir gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından hastaneye taşındı.
Kırklareli'nde gemide rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denizde gemide bir personelin rahatsızlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliyesi gerçekleştirdi. Karaya çıkarılan personel hastaneye götürüldü. - KIRKLARELİ