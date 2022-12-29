Kırklareli'nde 4 yaşındaki çocuk sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kırklareli'nde Serkan E. idaresindeki 39 SZ 027 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 yaşındaki T.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Reyhan E. yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 yaşındaki T.E.'nin cenazesi Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Araştırma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kırklareli'nde 4 yaşındaki çocuk sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi - Haberler

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