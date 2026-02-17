Haberler

Babaeski'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Babaeski'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Babaeski ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M. idaresindeki 39 AEU 057 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu

Silah, maske, biber gazı... 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk soygun
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı