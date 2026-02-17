Babaeski'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Babaeski ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M. idaresindeki 39 AEU 057 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı