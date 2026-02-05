Kırklareli'nde 'durgun sulardan geçiş eğitimi' başarıyla tamamlandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Orgeneral Muhittin Önür Göletin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler tarafından "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" icra edildi. Eğitim, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 2'nci Kolordu Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde, birliklerin su engellerini kısa sürede ve emniyetli şekilde aşabilme kabiliyetlerinin artırılması, muharebe şartlarında hızlı intikal ve manevra yeteneğinin geliştirilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda, zorlu arazi ve çevre şartlarında planlanan faaliyetlerde, ileri teknolojiye sahip askeri araç ve sistemler etkin şekilde kullanıldı.

Tatbikat süresince, Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR) sistemi ile su geçiş hatları oluşturulurken, KAPLAN STA ve GZPT tipi zırhlı araçlar da oluşturulan köprü üzerinden geçiş yaparak görevlerini başarıyla tamamladı. Personelin koordinasyon, zamanlama ve güvenlik esaslarına uygun şekilde gerçekleştirdiği faaliyetler, üst düzey bir disiplin ve profesyonellikle icra edildi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin, birliklerin operasyonel hazırlık seviyesini artırdığını, muharebe sahasında karşılaşılabilecek doğal ve yapay engellerin aşılmasına yönelik kabiliyetleri üst seviyeye çıkardığını belirterek, benzer tatbikatların planlı şekilde devam edeceğini bildirdi. - KIRKLARELİ