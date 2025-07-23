Kırklareli'nde Aranan 37 Şahıs Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şahsı yakalayarak adli işlemlerini gerçekleştirdi. 22 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şahıs yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 37 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa