Haberler

Kırklareli'nde 77 Suçlu Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 şahsı yakaladı. Operasyon sırasında 6 tüfek, 11 tabanca ve 5 kesici alet ele geçirildi. 62 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 77 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerde 6 tüfek, 11 tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi.

Suça karıştığı belirlenen 62 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.