Kırklareli'nde 77 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 77 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerde 6 tüfek, 11 tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi.

Suça karıştığı belirlenen 62 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - KIRKLARELİ