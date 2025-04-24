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Kırklareli'nde 35 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde 35 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranması olan 35 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerden 12'si adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 35 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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