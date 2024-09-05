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Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil ve kamyonette yapılan aramalarda toplamda 22 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan otomobil ile kamyonette 22 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptıkları denetimde bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarını uymayıp otomobil kaçmaya başladı. Kovalama sonucu ekipler otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen bulundu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da bir minibüsü durduran ekipler, araçta 20 kaçak yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla O.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğeri serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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