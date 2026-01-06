Haberler

Kırklareli'nde komandolar nefes kesti

Kırklareli'nde komandolar nefes kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan '1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması' başarıyla icra edildi. Komandolar, zorlu parkurlarda üstün performans sergileyerek dikkat çekti.

Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda, "1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması" başarıyla icra edildi. Zorlu parkurlar ve görevlerden oluşan yarışmada komandolar, üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "41'inci Komando Tugay Komutanlığımızda "1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması" icra edildi. Komandolarımız yarışmada başarılı bir mücadele ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Yarışma boyunca fiziki dayanıklılık, hız ve koordinasyonun ön planda olduğu etaplarda mücadele eden komandoların, yüksek disiplin ve kararlılık sergilediği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı

Daha parasını bile çekmemişlerdi! Eski takımını 4 dakikada yıktı
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Pozitif çıkanlar var
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi