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Kırklareli girişinde tır devrildi

Kırklareli girişinde tır devrildi
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Kırklareli’nde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kırklareli'nde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece geç saatlerde Lüleburgaz Edirne Bayırı Mezarlığı önünde, ilçe giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır henüz belirlenemeyen nedenle önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından devrilerek yan yattı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, devrilen tırın kaldırılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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