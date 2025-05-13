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Kırklareli'de Dehşet: Evini Yakan Şahıs, Kadını Öldürüp İntihar Etti

Kırklareli'de Dehşet: Evini Yakan Şahıs, Kadını Öldürüp İntihar Etti
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Kırklareli'nin Demircihalil köyünde bir kişi, önce evini ve aracını ateşe verdi, ardından bir kadını tabancayla öldürerek intihar etti. Olay yerine giden ekipler, yangını söndürdükten sonra iki cesedi buldu.

Kırklareli'de bir kişi önce evini ve aracını yaktı, daha sonra bir kadını öldürüp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Demircihalil köyü yakınlarında bir otomobilin yandığını görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ekipler çevrede yaptığı çalışmada araçtan yaklaşık 15 metre ileride 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları incelemede, Hacı T.'nin (60), Aysel S.'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirlendi.

Cenazeler yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Hacı T.'nin dün gece Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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