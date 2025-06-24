Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alınan 42 yaşındaki Fidan Çeküç, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Çankırı'nın Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran günü yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Çeküç, daha sonra Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Çeküç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çeküç'ün cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakırbağ köyüne getirilen Çeküç'ün cenazesi, güvenlik önlemleri arasında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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