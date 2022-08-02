3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Kırıkkale'de oturma odasındaki pencerenin sinekliğine yaslanan 4 yaşındaki çocuk, 3'üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

 - Güncelleme:

3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de oturma odasındaki pencerenin sinekliğine yaslanan 4 yaşındaki çocuk, 3'üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 596. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma odasında oyun oynayan Hijran Noori iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı. Sinekliğin biranda yırtılmasıyla dengesini kaybeden yabancı uyruklu çocuk, apartmanın 3'üncü katından beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü öğrenen annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuğu ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı evde ve sokakta incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Yenidoğan Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title