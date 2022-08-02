3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de oturma odasındaki pencerenin sinekliğine yaslanan 4 yaşındaki çocuk, 3'üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 596. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma odasında oyun oynayan Hijran Noori iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı. Sinekliğin biranda yırtılmasıyla dengesini kaybeden yabancı uyruklu çocuk, apartmanın 3'üncü katından beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü öğrenen annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuğu ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı evde ve sokakta incelemelerde bulundu.