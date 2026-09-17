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Kırıkkale Emniyet Müdürü Işık, denetimleri yerinde inceledi

Kırıkkale Emniyet Müdürü Işık, denetimleri yerinde inceledi
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamaları yerinde inceledi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamaları yerinde inceledi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Uygulama noktalarını ziyaret eden Işık, görevli personelden yürütülen faaliyetler ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Sahadaki incelemelerinin ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Işık, burada görev yapan personelle bir araya geldi. Personelle sohbet eden Işık, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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