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Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: Anne ve 3 Çocuğu Yaralandı

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: Anne ve 3 Çocuğu Yaralandı
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Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir otomobilin diğer iki araçla çarpışması sonucu bir anne ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 71 ACE 927 plakalı Volkswagen otomobil, C.K. idaresindeki 71 EN 869 plakalı Lada otomobil ve A.Y.'nin kullandığı 06 BRL 312 plakalı Peugeot araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde bulunan H.K. ile çocukları A.M.K. (12), E.D.K. (8) ve K.O.K. (6) yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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