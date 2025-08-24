Kırıkkale'de Yasa Dışı Balık Avına Cezai İşlem

Kırıkkale'de Yasa Dışı Balık Avına Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, Kapulukaya Barajı'nda yasa dışı balık avı yapan bir kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince Kapulukaya Barajı'nda yapılan denetimde, yasa dışı balık avı yapan bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Timi ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı mevkisinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Denetim sırasında A.T. (41) isimli şahsın yaklaşık 250 metre uzunluğundaki ağ ile balık avı yaptığı tespit edildi. Şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle dari para cezası uygulandı. Balık avında kullanılan ağ ise muhafaza altına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Tekin'den okullarda kıyafet değişikliği için net sözler: Sorun yaşayan bize gelsin

Bakan Tekin, tüm velileri ilgilendiren tartışmaya noktayı koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

Rezan gitti, Ersan geldi! Sedat Peker detayı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.