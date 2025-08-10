Kırıkkale'de Yangın: Çok Sayıda Saman Balyası Küle Döndü

Kırıkkale'nin Çerikli Beldesi'nde çıkan yangında çiftçi Ali Karadağ'a ait saman balyaları yanarak kül oldu. Yangına jandarma helikopteri ve itfaiye ekipleri müdahale etti, yangın kontrol altına alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde çıkan yangında çok sayıda saman balyası küle döndü. Yangına, jandarma helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yaşayan çiftçi Ali Karadağ'a ait saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çevredeki yapılara sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı. Yangında yalnızca saman balyalarının zarar gördüğü öğrenildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da beldeye giderek yangınla ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
