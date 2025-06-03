Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39,70 gram sentetik kannabinoid ile yakalanan G.T. isimli şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda G.T. isimli şüpheli şahıstan 39,70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa