Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22,55 gram metamfetamin ile yakalanan H.K. isimli şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda H.K. isimli şüphelinin araç ve üst aramasında 22,55 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa