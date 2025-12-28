Haberler

Uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu D.D. isimli şahısın üzerinden 42 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler çıktı. Gözaltına alınan şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetim sırasında bir araçta yolcu olarak bulunan D.D. (29) isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında 42 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
