Uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin hareketlerinden şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetim sırasında bir araçta yolcu olarak bulunan D.D. (29) isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında 42 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE