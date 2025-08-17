Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, Ö.A. ve İ.Z. isimli şüphelileri yakalayarak tutukladı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı yönündeki bilgilere ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddeyi temin ettikleri tespit edilen Ö.A. ve İ.Z. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 120 mililitre sentetik kannabinoid seyreltici madde ile 2,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve İ.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

