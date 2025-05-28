Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 132,77 gram sentetik kannabinoid ve 70,64 gram ham madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında A.S. ve O.K. isimli şahısların ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 132,77 gram sentetik kannabinoid ile 70,64 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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