Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kırıkkale'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda 178 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 178 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda Y.E.A. isimli şüphelinin evine yapılan baskında 178 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE