Kırıkkale'de Trafik Kazasında 3 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 71 BC 553 plakalı otomobil ile T.E. yönetimindeki 71 EE 204 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.K. isimli yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen iki otomobil, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE