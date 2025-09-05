Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Kırıkkale'de sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizlikleri ve trafik kurallarına uymamaları nedeniyle kavşaklarda hız limitlerinin aşıldığı, dikkatsiz dönüşlerin yapıldığı anlar kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi için kurallara uyulmasının ve dikkatli araç kullanılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. - KIRIKKALE