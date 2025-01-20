Kırıkkale'de Ters Yolda Giden Sürücüye 10 Bin TL Ceza

Kırıkkale'de ters yönde ilerleyen sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 10 bin 533 TL ceza kesildi.

Kırıkkale- Kayseri karayolunda dün gece saatlerinde ters yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında aracı ters istikamette sürmek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddeleri gereğince toplam 9 bin 582 TL ceza kesildi. Ayrıca, sürücüye uzun farları uygunsuz şekilde kullanmaktan dolayı da 951 TL ceza uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli trafik ve yolculuk için trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - KIRIKKALE