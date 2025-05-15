Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 28 Kullanıcı Tespit Edildi

Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 28 Kullanıcı Tespit Edildi
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheliye yasal işlem başlatıldı ve 28 kullanıcı tespit edildi. 20 dijital materyal incelendi.

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken 28 kullanıcı tespit edildi, 20 dijital materyal incelendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8-14 Mayıs tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. polis ekiplerince yapılan dijital takiplerde, suça yönelik içerik paylaşan 28 kullanıcı tespit edildi. İncelenen 20 dijital materyalin ardından, 4 nitelikli dolandırıcılık ve 1 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlatıldı.

Ayrıca, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen İ.C.I. ve E.C. hakkında da yasal işlemler gerçekleştirildi. Öte yandan, SİBERAY farkındalık çalışmaları kapsamında 100 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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