Kırıkkale'de Pompalı Tüfek Kazası: Bir Genç Öldü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir genç, babasına ait pompalı tüfekle oynarken kazayla arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde Y.T. (16), babasına ait pompalı tüfekle oyarken kazayla arkadaşı Enes Tozluyurt'u (17) vurarak, ölümüne neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beşbıçak köyünde meydana geldi. Y.T., babasına ait pompalı tüfek ile oynadığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı Enes Tozluyurt'un başına isabet etti. Ağır yaralanan Enes Tozluyurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tozluyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Y.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.