Kırıkkale'de Kenevir Operasyonu: 2 Gözaltı

Kenevir bahçesine çevirilen eve jandarmadan operasyon: 2 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu madde arama köpeği Tepe ile bir evde yapılan aramada bahçeye ekili vaziyette 104 kök hint keneviri, 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bigiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sulakyurt ilçesinde tespiti yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpeği "Tepe" ile arama yapılan evin balkon kısmında kurumaya bırakılmış 50 gram kubar esrar ve evin arkasındaki bahçesinde ekili 104 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Konuyla ilgili F.N.ve M.K.isimli şüpheliler gözaltına alındı.